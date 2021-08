PSG - Messi ne sait pas quand il rejouera

« Pour être honnête, je ne sais pas quand je pourrai jouer, a affirmé Lionel Messi lors de la conférence de presse au Parc des Princes. Je reviens de vacances après plusieurs mois de coupure. J’ai rencontré seulement hier le coach (Mauricio Pochettino) et le staff. Il faudra sans doute que je fasse une préparation, commencer à bien m’entraîner et après je jouerai. J’espère que ça arrivera le plus tôt possible mais je ne peux pas vous donner de date. Cela sera en fonction de mes sensations et, quand le staff décidera que c’est le moment, je rentrerai avec beaucoup d’envie. »

