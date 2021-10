Lionel Messi a vécu dimanche son premier Classique en Ligue 1, après en avoir disputé 45 en Espagne. Habitué à briller de l’autre côté des Pyrénées, l’Argentin a été plutôt discret lors de l’affiche OM - PSG. Même s’il s’est créé deux occasions de but, il a déçu et pour Thierry Henry c’est surtout dû à son positionnement sur le terrain.



« Il est isolé, il touche moins la balle. Je ne dirais pas qu’il est triste mais il est isolé. Moi, je le préfère dans l'axe, a souligné l’ancien international sur Amazon Prime. Leo à droite, j'ai du mal. Dans l'axe, il peut donner du rythme. Il faut trouver quelque chose pour les (Messi, Mbappé et Neymar) faire jouer ensemble.

"C’est l’équipe de Kylian, pas celle de Léo"



Henry, qui a joué pendant deux années avec Messi du côté de Barcelone, estime aussi que La Pulga ne bénéficie pas d’une bonne structure autour de lui. « Je ne pense pas qu'il peut faire la différence sur la droite, après je n'ai pas les données exactes sur le plan tactique, a-t-il enchéri. Forcément quand tu restes en haut et écarte, tu ne peux pas avoir d'impact. Après, il y a aussi les ballons qui arrivent moins souvent sur lui ». Une remarque qui s’apparente à un vrai reproche envers Mauricio Pochettino, le coach de l’équipe.



Enfin, le champion du monde 98 a suggéré qu’il y a trop de joueurs créatifs au PSG actuellement : « Messi ne parle pas beaucoup, il parle avec le ballon. Pour l'instant, c'est l'équipe de Kylian. C'est surtout kylian qui l'a fait briller. Le ballon va plus vers Kylian (…) A un moment donné, il faut qu'il n’y ait qu’un chef d'orchestre, sinon tu ne peux pas jouer au même tempo. Et dans cette équipe, il y a trop de chefs d’orchestre ».