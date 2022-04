L'épisode date d'il y a déjà trois semaines, mais il a profondément marqué. Pas seulement Lionel Messi et Neymar, premiers visés par les sifflets descendus des gradins du Parc des Princes, mais aussi le Paris Saint-Germain dans son ensemble, sans oublier les observateurs du monde entier. Le traitement infligé par le Collectif Ultras Paris à ses deux stars a donc choqué, mais il pourrait de nouveau se reproduire dimanche (20h45), à l'occasion de la réception de Lorient, lors de la 30eme journée de Ligue 1.



Au lendemain d'un communiqué du CUP indiquant qu'il y aurait une grève des encouragements face aux Lorientais, le journal L’Équipe ajoute que les sifflets à l'encontre des joueurs Parisiens pourraient également être de retour. Le quotidien précise que ces sifflets ne déferleront pas forcément à chaque touche de balle de Messi et Neymar, comme cela avait été le cas le 13 mars dernier, mais qu'ils pourraient bien se faire entendre lors de la présentation des joueurs. "Neymar et Messi seront très probablement copieusement sifflés", ajoute le média.

Atmosphère tendue

L'atmosphère devrait donc une fois de plus être particulièrement tendue entre l'équipe parisienne et une partie de ses supporters. Si ces derniers semblent divisés sur l'attitude à adopter, pas sûr que Marquinhos et ses partenaires bénéficient d'un climat réconfortant, eux qui restent sur une cinglante défaite à Monaco le 20 mars (0-3), et qui seraient bien inspirés de retrouver le chemin du succès face aux modestes Merlus.