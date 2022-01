PSG : Messi a repris l'entraînement collectif

Messi dans le groupe contre Reims ?



Durant les fêtes, le septuple Ballon d'Or a contracté le Covid-19 et depuis son retour d'Argentine à Paris, le 6 février dernier, Messi a éprouvé quelques difficultés à retrouver ses meilleures sensations lors des entraînements effectués en marge du groupe. "Ça m’a pris plus de temps que prévu pour aller bien mais je suis presque rétabli et je suis très impatient de retourner sur le terrain. Je m’entraîne ces jours-ci pour me remettre à 100 %, de très beaux défis arrivent cette année et j’espère que très bientôt nous pourrons nous revoir", a indiqué le joueur sur son compte Instagram il y a quelques jours.Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club de la capitale, on aperçoit notamment le vainqueur de la Copa America 2021 au milieu de ses coéquipiers. Ces derniers jours, selon des informations du Parisien notamment, le staff a voulu se montrer très prudent avec l'état physique du joueur, en particulier avec la perspective du 8ème de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le 15 février prochain sur la pelouse du Parc des Princes.Si Mauricio Pochettino n'a pas pris la parole sur le thème,. Si il n'a marqué qu'un seul but dans le Championnat de France depuis l'entame de la saison, Messi affiche un autre rendement dans la reine des compétitions de clubs, avec 5 réalisations en 5 matchs.