Grand moment d'émotion samedi soir pour les supporters du Paris Saint-Germain qui ont eu l'occasion d'accueillir pour de bon Lionel Messi avant le match contre Strasbourg.aux côtés de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, l'Argentin a visiblement vécu un moment très fort.Pour cela, La Pulga a tenu à adresser ses remerciements aux fans parisiens. Dimanche, il a posté un message vidéo avec un simple « merci » en légende. Le numéro 30 du PSG ne s'attendait probablement pas à autant de ferveur de la part du public parisien.Samedi, Paris s'est imposé non sans se faire peur face à Strasbourg (4-2). Lionel Messi n'a pas participé à la rencontre, lui qui ne faisait pas partie du groupe et qui doit se remettre dans le rythme. Une date de reprise officieuse indique que l'Argentin sera opérationnel aux alentours du 29 août.