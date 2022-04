PSG, meilleur finish de France

Ce vendredi soir débutera la 31e journée de Ligue 1 avec un passionnant duel dans la course au maintien. Le coup d’envoi de Lorient (16e)-Saint-Etienne (18e) sera donné à 21 heures au stade du Moustoir. A huit matches de la fin, le Championnat de France ne manque pas d’autres intérêts bien que le PSG se dirige vers un nouveau titre. Les leaders se distinguent aussi par ailleurs. L’équipe de la capitale est celle qui a inscrit le plus de buts, 13, à partir de la 86e minute, souligne le site officiel de la Ligue 1 Uber Eats. Soit 20% du total des buts marqués par la formation de Mauricio Pochettino.

Une réussite dans le money-time qui a permis au PSG de l’emporter contre l’Olympique Lyonnais, Metz, Angers, Lille et Rennes et d’éviter la défaite contre Lens et Lorient.