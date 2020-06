PSG : Mbappé touché par les départs de Buffon et Lassana Diarra

Ils ne sont plus là et ils manquent à Kylian Mbappé. Deux « pointures » comme Gianluigi Buffon et Lassana Diarra ont quitté le PSG il y a maintenant de nombreux mois mais ils ont marqué le jeune attaquant. Dans L’Equipe, qui consacre vendredi un article à l’ancien milieu de terrain international qui ne sera resté qu’un an dans la capitale (de janvier 2018 à février 2019) et qui a pris, depuis, sa retraite, Mbappé se confie sur ces deux éléments expérimentés qu’il a côtoyés avec bonheur.

Mbappé : « J'ai toujours aimé écouter les anciens »



« C'était tonton Lass, un grand frère sur lequel tu pouvais compter, souligne l’attaquant du PSG. Il m'a souvent raconté sa carrière, ses clubs. Il a fait des erreurs, il m'a donc conseillé. Il m'a aidé lors de moments compliqués. Le haut niveau, il connaît. Il sait de quoi il parle. Il a fréquenté beaucoup de clubs, un peu partout d'ailleurs. Il est parti très tôt, et seul, de chez lui. J'ai toujours aimé écouter les anciens. (Gianluigi) Buffon a aussi été très important pour moi. »



Mbappé poursuit sur Lassana Diarra (35 ans, 34 sélections), retraité depuis maintenant presque un an et demi. « Mais Lass ne parlait pas uniquement à moi, décrit l’attaquant. Il se confiait à ceux qui étaient demandeurs. Il passait aussi beaucoup de temps notamment avec Presnel Kimpembe. Et il a toujours joué ce rôle même quand il ne jouait pas. Et ça, c'est très important. Il avait de la bouteille. »

Mbappé : « Ça m'a fait aussi quelque chose de voir partir Buffon »



« Il (Diarra) n'était pas celui qu'on a pu décrire parfois. Lassana était très respecté dans le vestiaire. Ça m'a fait quelque chose de le voir partir. Ça m'a fait aussi quelque chose de voir partir Buffon. Lass m'avait parlé de ses projets, je savais ce qu'il avait envie de faire mais je ne pensais pas que ça allait marcher aussi fort. Car ça marche très fort. Je suis encore en contact avec lui », ajoute Mbappé.



Diarra avait disputé 19 matches toutes compétitions confondues avec le PSG. Reconverti dans les affaires, l’ancien milieu de terrain a créé une boisson énergétique, Héroïc Sport, qui réussit très bien.