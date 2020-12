PSG : Mbappé sur le banc contre Lyon

Et voici le onze qui débutera ce choc face à l'Olympique Lyonnais 📋#PSGOL pic.twitter.com/PuoFzmzMj9

Le onze du PSG : Navas - Kehrer, Danilo, Kimpembe - Florenzi, Verratti, Paredes, Di Maria, Diallo - Kean, Neymar.

Le onze de l'OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Lucas Paqueta, Thiago Mendes, Aouar - Toko Ekambi, Depay, Kadewere.







C'est la surprise du soir : Kylian Mbappé est remplaçant pour le choc entre le Paris Saint-Germain et Lyon (quatorzième journée de Ligue 1). La raison est physique, selon L'Equipe qui avait obtenu l'information deux heures plus tôt. Le champion du monde, qui a enfin marqué en Ligue des Champions dans la semaine (ses deux premiers buts en C1 en 2020, avec un doublé lors de la victoire 5-1 contre le Basaksehir), n'est pas à 100% et se voit donc ménagé. Ce qui a pour effet d'associer Neymar et Kean en pointe., a priori à nouveau au coeur d'un schéma en 3-5-2 qui le placerait dans une position de milieu axial, avec Marco Verratti et Leandro Paredes associés à l'Argentin - et pas de Rafinha, laissé donc sur le banc.Derrière, Marquinhos étant absent (touché à la hanche), ce sont Abdou Diallo, Danilo et Presnel Kimpembe qui composent la ligne de trois défenseurs devant Keylor Navas, évidemment présent dans son but. Comme face au Basaksehir, c'est le jeune Néerlandais qui est à nouveau lancé sur le côté gauche, alors qu'Alessandro Florenzi est son pendant logique et attendu sur l'aile droite. Pour rappel, Paris a provisoirement perdu sa place de leader au profit du LOSC et se ferait doubler par les Lyonnais en cas de défaite.