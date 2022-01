PSG : Mbappé se positionne contre le racisme

"Pour moi, ce n'est plus possible d'avoir ce type d'attitude en 2022"

"Nous, les joueurs, devons nous impliquer", encourage Mbappé

Récemment, Kylian Mbappé a exprimé son opinion contre le projet d'une Coupe du monde tous les deux ans, arguant notamment que la santé des joueurs devait être préservée afin de garantir le meilleur spectacle aux spectateurs. Au micro de CNN, il s'est positionné contre le racisme, un véritable fléau qui touche également le monde du football et l'attaquant en a été victime l'été dernier sur les réseaux sociaux, à la suite de son penalty manqué contre la Suisse en huitième de finale de l'Euro (3-3 ; 4 tirs au but à 5). "Je fais de mon mieux pour mon pays., a-t-il indiqué.Voulant d'abord une implication sur les réseaux sociaux afin de lutter contre le racisme, le champion du monde 2018 a appelé les joueurs à s'impliquer, sans nécessairement attendre d'être des victimes. "a-t-il souligné. Lors du dernier Championnat d'Europe, plusieurs joueurs de l'Angleterre - Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka - ont aussi été victimes d'insultes racistes après la finale perdue face à l'Italie (1-1, 3 tirs au but à 2). Les trois éléments ont manqué leur tentative, permettant à la Nazionale de briser le rêve des Three Lions sur la pelouse de Wembley.Concernant les chances des joueurs de Didier Deschamps lors de la Coupe du monde prévue au Qatar cet hiver (du 21 novembre au 18 décembre), Mbappé a été plutôt confiant :Nous avons un grand pays avec nous, et tout le monde est avec nous".