PSG : Mbappé, qu’est-ce qui a changé depuis Monaco ?

Un doublé à l'aller qui n'avait pas suffi

Alors que la toute planète football a encensé Kylian Mbappé, auteur d’un triplé retentissant mardi dernier lors de la victoire 4-1 du Paris Saint-Germain sur la pelouse du FC Barcelone en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions,Le club du Rocher, s’il avait été mesquin, aurait même pu souligner que Mbappé, avant d’enchanter le Camp Nou, n’avait inscrit qu’un seul but en phase finale de la prestigieuse compétition européenne depuis son arrivée à Paris en 2017, contre six avec l’ASM, en une seule saison de C1…En 2016/2017,Et "Kyky" avait de nouveau fait trembler les filetsAvec le PSG, il est resté muet contre le Real Madrid la saison suivante, avant d’inscrire ce qui était jusqu’à mardi dernier son unique but parisien en match à élimination directe sur la scène européenne, sur la pelouse de Manchester United lors du huitième de finale aller de l’édition 2018-2019.Car l’an dernier, il n’avait pas réussi à marquer à l’occasion des huitièmes contre Dortmund. Ni lors du Final 8 à Lisbonne, que ce soit contre l’Atalanta Bergame, le RB Leipzig ou le Bayern Munich. Mais il revenait de blessure et avait tout de même été décisif en offrant le but de la victoire à Choupo-Moting face aux Bergamasques. Même si on se souviendra peut-être plus de son raté en finale. A Barcelone, il était donc très attendu en l’absence de Neymar, etEt en championnat, il a déjà dépassé, avec 16 buts au compteur (en 21 matchs, pour 6 décisives), le total de réalisations en Ligue 1 de son unique saison pleine à Monaco (15 buts en 28 matchs, 8 passes).Ce qu’il n’avait pas réussi lors de ses débuts dans la capitale (13 buts en 27 matchs en 2017-2018, 7 passes décisives), avant de totalement exploser lors de l’exercice suivant, dans la foulée du titre de champion du monde (33 réalisations en 29 rencontres, 6 passes). Et il avait terminé la dernière saison, interrompue en raison de la pandémie de coronavirus, avec un bilan de 18 buts et 5 passes décisives en 20 matchs de championnat. Meilleur buteur de Ligue 1, il aura certainement à cœur de briller face à son ancien club, contre qui il a marqué 7 buts en 7 matchs.Lui comme ses coéquipiers sont donc prévenus, surtout que l’équipe de Niko Kovac reste sur 11 rencontres sans défaite. Ce qui n’a certainement pas dû échapper à Mbappé.