Kylian Mbappé (attaquant du PSG, Amazon Prime Vidéo) : "Non, ma décision n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, d'essayer de faire la différence et après on verra ce qui se passera."



Presnel Kimpembe (défenseur du PSG, Amazon Prime Vidéo) : "L'équipe a fait un bon match. On savait que c'était un match important. On a enchaîné des contre-performances, on savait que c'était une grosse affiche. C'était important pour nous de faire un bon match avec la manière, avec beaucoup de buts donc on est tous très contents".