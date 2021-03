PSG - Mbappé : "J'essaye de repousser les limites"

insatiable pour les trophées et les records. Désireux de laisser son nom dans l'histoire du football, le champion du monde 2018 n'a probablement pas encore atteint son plein potentiel, alors qu'il n'est âgé que de 22 ans. Son avenir à court terme fait l'objet de spéculations. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, il n'a pas encore prolongé et se trouve dans le viseur des plus grands clubs européens (Real Madrid, Liverpool...). Une éventuelle prolongation pourrait d'ailleurs lui rapporter gros, sur le plan financier

L'objectif d'une deuxième Coupe du Monde dans la tête

Kylian Mbappé possède un appétitCollectivement, les défis devant lui sont nombreux, des quarts de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (7 avril pour l'aller en Allemagne, retour le 13 avril au Parc des Princes), en passant par les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec les Bleus, la lutte pour le titre de champion en Ligue 1, et également l'Euro, cet été avec la sélection tricolore. Un programme conséquent pour un joueur qui ne manque pas d'ambitions.. J'essaye de repousser les limites au maximum et je veux voir où cela peut me mener", a commenté le natif de Bondy, dans un entretien accordé à l'UEFA.Son ambition passe aussi par la volonté affirmée de remporter une nouvelle Coupe du Monde, après celle obtenue en Russie, face à la Croatie de Modric (4-2). "On veut en gagner une deuxième. La Coupe du Monde est un aboutissement, c'est un objectif pour lequel on travaille longtemps, et qu'on gagne à son apogée. J'ai eu la chance de la gagner à 19 ans, c'est quelque chose qui va me servir pour progresser dans ma carrière., a glissé Mbappé.