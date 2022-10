C'était un soir à voir Kylian Mbappé partager. Sur le terrain, le champion du monde a distillé sa première passe décisive de la saison, d'un très beau décalage pour Neymar, avant de saluer chaleureusement le Brésilien après son but victorieux dans le Classique (1-0). En dehors du rectangle vert, un peu plus tard, le crack de Bondy s'est également montré généreux avec la presse en s'arrêtant en zone mixte. Un passage bref, mais très clair. Suffisamment pour ramener un peu de sérénité dans le contexte actuel.

Mbappé : "Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier"

Alors que de nombreuses sources font état de ses velléités de départ, l'attaquant a tout nié en bloc. « Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier. C’est complètement faux !", a-t-il lancé, tout en précisant qu'il n'était absolument "pas fâché" avec la direction de son club. Discours de façade ou réalité ? Une chose est sûre, tout le monde semble sur la même ligne au sein du Paris Saint-Germain. Car après Luis Campos, qui avait tenu des propos identiques pour tenter - en vain - d'éteindre l'incendie la semaine passée, l'entraîneur Christophe Galtier et le milieu de terrain Marco Verratti ont également joué la carte du non-événement.





« J’ai entendu les volontés de Kylian Mbappé d’être dans sa zone préférentielle. Ça a aussi influé sur ma décision de changer de système. Mais croyez moi : tout se passe bien dans le vestiaire », a déclaré Galtier à Prime Vidéo, après que Verratti, au même micro, ait assuré que "Tout va bien dans le vestiaire". "Parfois à Paris, une petite chose passe pour une grande chose mais on est habitué, on fait abstraction, on essaye d'être concentrés sur le terrain". La prestation collective très sérieuse de son équipe dans ce Classique ne dira pas le contraire.