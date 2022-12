PSG : Mbappé et Neymar déjà sur le pont mercredi soir face à Strasbourg ?

Mercredi soir, la Ligue 1 fait enfin son grand retour après une coupure de plus d'un mois pour cause de Coupe du monde au Qatar. Et le Paris Saint-Germain, leader du championnat, va affronter le RC Strasbourg au Parc des Princes à partir de 21h. Les hommes de Christophe Galtier vont avoir à coeur de bien redémarrer afin de conserver leur avance en tête du championnat. Mais alors que ce match face aux Alsaciens sera scruté de près, le coach parisien pourrait enregistrer deux très bonnes nouvelles afin de constituer la meilleure équipe possible. Car il se trouve que Galtier pourra compter sur Kylian Mbappé et Neymar, d'après des informations de L'Equipe.

Mbappé et Neymar opérationnels ?

Le média indique que les deux joueurs seraient déjà opérationnels pour ce match. Mbappé a écourté ses congés afin de revenir très rapidement après la défaite des Bleus en finale du Mondial, alors que Neymar s'était accordé plus de jours de repos mais avait finalement fait son retour au Camp des Loges la semaine dernière. Marquinhos, coéquipier de Neymar avec la Seleção, et Achraf Hakimi, international marocain et demi-finaliste du Mondial, pourraient aussi être disponibles et les quatre joueurs pourraient donc obtenir quelques minutes de jeu. Dans le cas où Galtier n'en utiliserait aucun, alors on pourrait les voir lors du déplacement à Lens dimanche soir.