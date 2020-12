PSG : Mbappé et Marquinhos sur le banc

Thomas Tuchel lance une équipe de départ pour le moins expérimentale et inattendue samedi, à l'occasion du déplacement du Paris Saint-Germain à Montpellier (treizième journée de Ligue 1). Trois jours après la victoire extrêmement importante sur le terrain de Manchester United en Ligue des Champions (1-3), l'entraîneur allemand aligne ainsi à la Mosson. Mitchel Bakker est à gauche et Colin Dagba à droite, dans ce qui peut aussi être considéré comme un 3-5-2, ce qui serait plus conforme aux standards de Tuchel. Marquinhos comme Alessandro Florenzi seront donc tous les deux laissés sur le banc au coup d'envoi, de même que Thilo Kehrer qui aurait pu prétendre à un poste.Si les absences de Neymar, Presnel Kimpembe et Marco Verratti avaient déjà été actées, puisque les trois cadres n'ont pas été convoqués dans le groupe, un autre fait majeur concerne le secteur offensif : Kylian Mbappé est en effet également remplaçant, laissant Moise Kean et Angel Di Maria associés ensemble devant. Au milieu de terrain, Ander Herrera, Idrissa Gueye et Rafinha composent le triangle, ce qui permet de ménager Danilo et Leandro Paredes, eux aussi sur le banc. Le thème du soir est donc très clair : tourner au maximum, afin de faire récupérer les organismes. Hormis Keylor Navas et Di Maria, aucun joueur n'est titulaire indiscutable dans le onze type du Paris Saint-Germain, si l'effectif est au complet bien sûr.Navas - Dagba, Pembele, Diallo, Kurzawa, Bakker - Herrera, Gueye, Rafinha - Di Maria, Kean.