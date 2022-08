Bonne nouvelle pour le PSG et tous ses supporters. A l’occasion de sa deuxième sortie en championnat, prévue le week-end prochain contre Montpellier, l’équipe francilienne devrait enfin pouvoir compter sur sa star Kylian Mbappé.

Mbappé prêt pour le décollage

L’attaquant international ne souffre plus de la blessure aux adducteurs qui l’avait privé du déplacement à Clermont. Ce mardi, il était d’ailleurs présent au Camp de Loges pour effectuer une séance d’entrainement collective avec ses partenaires. A moins d’une rechute, il devrait ainsi pouvoir tenir sa place contre les Héraultais samedi.



Le champion du monde 2018 n’a pas encore joué le moindre match officiel avec le PSG cette saison. Il avait, pour rappel, raté le Trophée des Champions pour cause de suspension. Sans lui, les champions de France ont déroulé lors des deux premiers matchs, en claquant huit buts sans en prendre un seul. Une performance qui a amené les observateurs à se demander comment Christophe Galtier allait pouvoir intégrer son numéro 7 au reste de l’attaque. Questionné à ce sujet, le nouveau coach parisien a affirmé qu’il n’avait aucune inquiétude sur ce point, rappelant que Kylian Mbappé fait partie des tous meilleurs joueurs au monde.