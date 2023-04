PSG : Mbappé de retour à l’entraînement, avant le duel au sommet contre Lens

Excellente nouvelle pour Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain. Ce samedi, le club de la capitale reçoit Lens à l’occasion de la 31ème journée de Ligue 1. Un match décisif pour la course au titre, entre le leader son dauphin. En cas de succès, les joueurs de Christophe Galtier feraient un pas de plus vers leur onzième sacre, en prenant 9 points d’avance en tête du championnat. Pour cette rencontre, l’entraîneur français va pouvoir compter sur sa star Kylian Mbappé.

L’attaquant a fait son retour à l’entraînement ce mercredi, après avoir manqué celui de la veille suite à une gêne à la hanche. L’international français sera donc disponible pour mener l’attaque du PSG et tenter de retrouver le chemin des filets, après trois matchs sans marquer. Une éternité pour le natif de Bondy.