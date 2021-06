PSG - Mbappé au Real, les Espagnols remettent une pièce

25 - L'attaquant de Paris Kylian Mbappé a marqué contre 25 des 26 équipes qu'il a affrontées en Ligue 1, la seule exception étant... Paris, affronté 2 fois pour 0 but. Impartial. #SB29PSG pic.twitter.com/IYRwXS3EEV

— OptaJean (@OptaJean) May 23, 2021

Le feuilleton n'est certainement pas près de cesser : Kylian Mbappé aurait directement dit à Florentino Pérez que ce serait pour lui, d'après les informations relayées sur la chaîne espagnole Mega. Le président du Real, regonflé à bloc par cet aveu, réfléchirait donc à vendre plusieurs joueurs pour tenter de recruter le champion du monde français dès cet été. Le départ fraîchement confirmé de Sergio Ramos pourrait être une première pierre posée dans le jardin. Et il est vrai que ces derniers jours, Kylian Mbappé n'a pas donné d'indice très clair à propos de son attachement au Paris Saint-Germain...Dimanche, lors de son passage très commenté en conférence de presse à Clairefontaine à l'avant-veille du déplacement en Allemagne (victoire des Bleus 1-0), l'attaquant de 22 ans a clairement énoncé que son club ne l'intéressait absolument pas en cette période d'Euro. Et pour RTL, il l'a encore répété peu de temps après, alors qu'il était interrogé sur l'arrivée dans la capitale de Georginio Wijnaldum : "Le PSG n'est absolument pas ma priorité." Une chose semble certaine : pour les Parisiens comme pour les Madrilènes, il faudra attendre le mois de juillet - ou au moins la fin de l'Euro - pour voir la situation éventuellement commencer à se décanter.D'après la Cuatro, autre chaîne de télévision espagnole, le Real serait même déjà concentré sur la fin du mois d'août pour espérer un dénouement favorable.Kylian Mbappé aurait refusé toutes les propositions de prolongation de contrat à Paris pour le moment, et le Real ne voudrait pas forcer la main dans ce dossier. Le club espère que le joueur soit moteur, afin de conclure ce qui serait incontestablement le transfert de ce début de décennie.