PSG : Mbappé a toujours la cote auprès des Français

Comme en 2019, RTL et Winamax ont commandé une enquête sur Kylian Mbappé afin de connaître l'opinion des Français à son sujet. Cette année, c'est un panel de 1 005 personnes qui a été interrogé par l'institut Odoxa, le 20 et 21 janvier. Et si l'attaquant du PSG a l'air d'être toujours autant apprécié, quelques pourcentages ont tout de même diminué. Ainsi, 77 % des 1 005 personnes interrogées pensent que le joueur est sympathique. Un peu moins le trouvent spectaculaire (66 %) ou charismatique (61 %). De plus, une grande majorité (72 %) pense que le natif de Bondy va devenir le meilleur joueur du monde dans les années à venir. Cette opinion a tout de même baissé de neuf points en comparaison aux chiffres de l'enquête menée en 2019. Une baisse qui est peut-être liée à sa saison actuelle, un peu moins réussie que les précédentes. Autre aspect qui a diminué à en croire le panel : son humilité. 57 % pensent que Kylian Mbappé est humble. Un pourcentage qui a, là encore, diminué de neuf points par rapport à 2019. Les Français conservent donc une bonne opinion générale du joueur cette année.

Un départ cet été ?



Annoncé un peu partout à cause de différentes rumeurs, l'avenir du champion du monde français interroge et divise en deux ceux qui ont donné leur avis. En effet, 49 % d'entre eux souhaitent que le joueur du PSG reste au club. Tandis que 47 % pensent qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il parte en fin de saison. Chez les Français qui s'intéressent particulièrement au football, 55 % sont du même avis et sont persuadés que Mbappé doit partir. Et pour cause, beaucoup sont certains que c'est la meilleure décision, et pour lui (76 %) et pour l'équipe de France (57 %). Néanmoins, un départ sera probablement néfaste pour la Ligue 1 (59 %) et pour son club actuel, le Paris Saint-Germain (69 %), d'après le panel. Alors qui a raison ? Réponse à la fin de la saison.

