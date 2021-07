🎮 @KMbappe en cover de #FIFA22 ! ✨

👀 Plus d’infos sur le jeu dès le 11 juillet ➡️ https://t.co/I7xhI7IUM7 pic.twitter.com/2TOokfHtej



— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) July 9, 2021

La confiance est affichée du côté d'EA Sports.sera toujours un joueur dula saison prochaine. C'est en tout cas le pari fait par la société éditrice de jeux vidéo qui a dévoilé vendredi la jaquette de l'édition 2022 du célèbre jeu FIFA.De profil sur la jaquette prévue pour la version PS4. De face, ballon à la main et sourire radieux pour la version PS5. Kylian Mbappé est seul en scène et semble plus heureux que jamais avec son maillot du Paris Saint-Germain.L'avenir dira si EA Sports avait bien fait de croire en la poursuite de l'aventure parisienne cette saison pour Kylian Mbappé. Avec tous les recrutements effectués jusque-là par les dirigeants du PSG, difficile d'imaginer l'attaquant partir dès cet été.