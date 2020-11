PSG : Mauro Icardi enfin de retour

L’infirmerie parisienne commence, enfin, à se vider (un peu). Après le très attendu retour au jeu de Marco Verratti, qui a montré tout ce qu’il pouvait apporter en moins

d’un quart d’heure mercredi dernier lors de la pénible victoire contre Leipzig (1-0), c’est au tour de Mauro

Icardi

d’effectuer son retour

. Touché au ligament d’un genou au débu

t du mois d’octobre, l’ancien

Intériste

, qui a manqué les neuf dernières rencontres du PSG, est censé retrouver le groupe pour la réception

de Bordeaux samedi soir au Parc des Princes dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.

En conférence de presse vendredi, son entraîneur a tout de même fait preuve de prudence. "La réalité, c’est qu’on a décidé hier s’il pouvait faire des frappes sur le terrain. Il n’a pas eu de réaction jusqu’à maintenant et j’espère qu’il pourra être dans le groupe. Je ne sais pas si le docteur sera d’accord qu’il fasse tout l’entrainement aujourd’hui. S’il peut le faire, on aura la possibilité de lui donner quelques minutes. C’est dur pour un joueur comme Mauro qui vit pour marquer", a déclaré Thomas Tuchel.



Inexistant à Lisbonne

Obsédé par le but, l’Argentin n’en a inscrit que deux depuis la reprise d’un dernier exercice interrompu par la pandémie de coronavirus. Et c’était lors de son avant-dernier match fin septembre, à Reims. Avant, "Maurito" avait traversé comme une ombre les finales des coupes nationales contre Saint-Etienne et Lyon et s'était montré tout autant inexistant lors du Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne.



Après 78 minutes sans saveur contre l’Atalanta Bergame, il avait été remplacé par Eric Maxim Choupo-Moting, improbable héros de ce quart de finale arraché dans le temps additionnel. Et Icardi n’était plus réapparu la moindre seconde ensuite, que ce soit face à Leipzig en demi-finale ou lors de la finale face au Bayern Munich. Autant dire que, malgré ses deux buts à Auguste-Delaune, celui qui aurait finalement été acheté un peu moins de 50 millions d’euros (au lieu des 70 prévus initialement) est attendu au tournant.

Car Moise Kean, qui est désormais l’autre avant-centre de l’effectif, s’est immédiatement adapté (5 buts dont 2 en Ligue des champions), et son style de jeu est plus compatible avec les stars de l’attaque parisienne que celui d’Icardi, vrai joueur de surface. Et puis Tuchel a encore montré face à Leipzig qu’il pouvait se passer d’un vrai numéro 9. Sans forcément convaincre. Et si c’était l’une des chances d’Icardi ?