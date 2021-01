PSG - Mauro Icardi a réussi son retour

Mercredi dans le cadre du Trophée des Champions, Mauro Icardi a été titularisé pour la première fois depuis un match de Ligue 1 contre Angers au début du mois d'octobre. Il en a profité pour ouvrir le score puis en obtenant le penalty qui a permis à Neymar d'offrir la victoire au club de la capitale face à l'OM. Cette performance s'inscrit dans la continuité de ce que l'ancien de l'Inter Milan a montré lors de son entrée en jeu face à Brest. Contre le club breton, il avait été impliqué sur deux buts en 25 minutes. De quoi réussir son retour à la compétition.

Absent pendant l'essentiel de la phase aller à cause du coronavirus, d'un problème à un genou puis d'une blessure aux adducteurs, le joueur de 27 ans a commencé 2021 de la meilleure des manières. Et ce n'est pas un hasard si ce retour en grâce coïncide avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. A la peine dans les systèmes de Thomas Tuchel bien avant ses blessures, Mauro Icardi semble avoir retrouvé la confiance et la volonté de prouver en convaincant son compatriote de miser sur lui.



« Je suis très content de ce qu’Icardi a fait »



A la lutte avec Moise Kean pour être titulaire à la pointe de l'attaque parisienne, le natif de Rosario a montré de belles choses. Contrairement à cet été où il était en perdition, Mauro Icardi est apparu libéré. Très actif, il a pesé sur la défense de l'OM comme à ses plus belles heures et contre Brest il a offert un but à Pablo Sarabia d'une talonnade magnifiquement exécutée. Le symbole d'une confiance retrouvée. L'international argentin a été mis dans de bonnes dispositions par son entraîneur et il en profite parfaitement. Son efficacité plaît à Mauricio Pochettino. Si le nouvel entraîneur du PSG se veut prudent avec l'état physique de son buteur, il s'est aussi réjoui de ses récentes performances.

« Je suis très content de ce qu’Icardi a fait, comme je suis content de Moise. Ils ont des caractéristiques différentes » a expliqué l'ancien coach de Tottenham qui se félicite d'une concurrence saine entre les deux attaquants. En relançant Mauro Icardi et en le plaçant sur un pied d'égalité avec Moise Kean, l'Argentin s'offre deux options offensives très intéressantes. Si le numéro 9 parisien continue à progresser, il devrait rapidement récupérer un statut de titulaire malgré la réussite de son nouveau rival. Et c'est une très bonne nouvelle pour le PSG.



