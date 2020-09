Marquinhos, aligné en défense centrale lors de la poussive victoire du PSG, qui a lancé sa saison mercredi face à Metz mercredi soir, s'est exprimé sur sa polyvalence au micro de la chaîne Téléfoot. Le capitaine du PSG se dit prêt à dépanner tactiquement selon les besoins de l'équipe cette saison.

Marquinhos disponible en défense et au milieu

"On n'a pas encore eu cette discussion avec le coach. Quand il est arrivé, il m'a tout de suite parlé pour que je sois un joueur important tactiquement pour lui. Quand il a besoin de moi au milieu, je suis disponible. Et quand il a besoin de me mettre en défense, je suis disponible aussi et j'essaie de faire le maximum. On sait comment se passe une saison, il y a beaucoup de blessures, de suspendus, de joueurs fatigués... Il faut essayer de s'adapter du mieux possible."