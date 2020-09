Thiago Silva étant parti, le PSG doit miser sur un nouveau capitaine cette saison. Comme on pouvait s’y attendre, Thomas Tuchel a jeté son dévolu sur Marquinhos. Élément le plus ancien de l’effectif, au même titre que Marco Verratti, le Brésilien est donc promu patron. « Il est le capitaine, c’est absolument logique », a indiqué le coach allemand, ce mardi lors du point-presse précédant la rencontre de championnat face à Metz.

Tuchel compte replacer Marquinhos en défense



Marquinhos est donc sûr de porter le brassard lorsqu’il retrouvera la compétition. Ça sera peut-être le cas face aux Grenats. « Il sera avec le groupe aujourd’hui, peut-être qu’il doit jouer demain, pour avoir des minutes. C’est pareil pour Neymar et Di Maria », a indiqué son entraineur à ce sujet. En revanche, l’ancien Giallorosso n’est pas encore sûr à quel poste il sera fixé durant l’exercice en cours. Tuchel : « Quand Kimpembe et Thiago Silva étaient là, la meilleure solution était de mettre Marquinhos au milieu. Il a montré ça en Ligue des Champions. Il doit commencer comme défenseur central sauf si on a une recrue pour remplacer Thiago Silva avec la même qualité. » Formé en tant qu’arrière, « Marqui » aimerait certainement bien revenir derrière. Surtout que c’est à poste qu’il est utilisé en sélection auriverde.



Le recrutement d’un milieu défensif est donc une priorité chez les champions de France, mais ce n’est pas la seule. « (On veut) un défenseur central et un milieu. Ou peut-être les deux. On a perdu 4 joueurs avec Choupo, Thomas Meunier, Thiago (Silva) et Cavani. On doit essayer car si on veut remplir les objectifs, c’est nécessaire », a confirmé Tuchel.