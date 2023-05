PSG: Marquinhos prolonge jusqu'en 2028

Marquinhos ne semble pas prêt à voir son avenir loin de la capitale. Ce vendredi, le Paris-Saint-Germain vient d'annoncer la prolongation de son capitaine jusqu'en juin 2028. Arrivé en 2013 en provenance de l'AS Roma, le défenseur central brésilien s'est très vite adapté à l'effectif parisien pour devenir un indéboulonnable.

10 ans de bons et loyaux services

"Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec Marquinhos pour une prolongation de son contrat. Le défenseur brésilien de 29 ans et les Rouge et Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu’au 30 juin 2028. (…) Au long de ses 10 saisons avec le club de la capitale, l’international brésilien a remporté 7 Championnats de France (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022), 6 Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021), 6 Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020) et 7 Trophées des champions (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022)", indique Paris dans son communiqué.