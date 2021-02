PSG : Marquinhos et la fierté du brassard

« J’essaie d’aider au maximum »



Marquinhos se voit rester « encore longtemps à Paris »

Promu nouveau guide du PSG suite au départ de Thiago Silva l’été dernier,Mieux, il semble être très à l’aise dans ce rôle. Même si le brassard incombe de tâches supplémentaires pour son propriétaire, le Brésilien apprécie d’être le meneur de l’équipe."C'est quelque chose de fort. J'ai regardé mes capitaines avant : Thiago Silva, Ibrahimovic, Thiago Motta... Ça a été des joueurs pour lesquels j'ai eu beaucoup de respect et d'admiration. Quand je voyais comment les capitaines se comportaient, comment ils réagissaient à chaque décision, sur le terrain et dans le vestiaire, je voyais qu'ils étaient importants pour tous les joueurs et le staff, a déclaré Marqui dans un entretien à France Bleu. Maintenant, c'est moi. J'essaie d'aider au maximum, d'être toujours ouvert pour que les autres puissent parler avec moi, de la même façon que mes capitaines m'ont accueilli quand j'étais plus jeune. On sait à quel point un capitaine est important pour l'équipe, les plus jeunes comme les plus expérimentés. J'essaie de faire ma part. »Actuellement, Marquinhos (26 ans) dispute sa 8e saison à Paris. L’international auriverde en est à 300 matches avec l’équipe de la capitale.. « C'est incroyable pour moi, franchement. Quand on arrive dans un club, surtout avec de l'ambition comme le PSG, on pense grand, on pense à faire l'histoire à Paris. Dans mon schéma, il y a eu de bons moments, d'autres difficiles. J'ai eu des propositions où j'ai pensé à partir, mais le club a tout de suite montré la confiance qu'il avait en moi (...) Aujourd’hui quand je réfléchis et que je regarde en arrière, on a vraiment une belle histoire ensemble, et je pense rester encore beaucoup de temps ici", a confié l’expérimenté arrière.