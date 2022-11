PSG : Marquinhos absent contre Auxerre

🆗📄

Le groupe parisien pour #PSGAJA. 🔴🔵



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 12, 2022

Pour la première fois de la saison, Marquinhos ne participera pas à une rencontre du Paris Saint-Germain. Le défenseur central et capitaine du leader de la Ligue 1 est forfait pour la réception de l'AJ Auxerre, dimanche à l'occasion de la 15eme journée du championnat de France.L'international brésilien de 29 ans ressent une "gêne musculaire", a indiqué samedi le club propriété du Qatar dans un communiqué. Le gardien de but Keylor Navas, "préservé", et le milieu de terrain Fabian Ruiz (retour de blessure) seront aussi absents devant la formation de Christophe Pelissier.