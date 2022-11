PSG : Marco Verratti devrait prolonger jusqu'en 2026

Arrivé à Paris en 2012, Marco Verratti est progressivement devenu un incontournable du Paris-Saint-Germain, et ce sous tous les entraineurs passés par le club français. Lui qui a toujours fait part de son amour du club de la capitale va voir sa fidélité et ses belles prestations récompensées puisque selon l'Equipe, l'italien va prolonger son contrat avec le PSG. Actuellement lié au club champion de France jusqu'en juin 2024, Le Petit Hibou va signer un nouveau deal avec Paris, qui courra jusqu'en juin 2026. Marco Verratti aura alors 35 ans, et aura surtout passé 14 années sous les couleurs parisiennes.

Une belle opération menée par Luis Campos, conseiller sportif du club, qui a toujours sur les bras les dossiers Lionel Messi et Sergio Ramos notamment. En effet, on ignore encore de quoi seront faits les avenirs des anciens pensionnaires de la Liga, même si RMC révélait il y a quelques jours que La Pulga souhaiterait activer l'année bonus négociée dans son contrat, et que Campos ne s'opposerait pas au fait de conserver le défenseur espagnol en fin de saison. Ces dossiers devraient donc être réglés après la Coupe du Monde.