PSG : Marco Verratti absent surprise pour le déplacement à Monaco

Ce samedi en début d'après-midi, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l'AS Monaco pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1. Après leur défaite sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, les Parisiens veulent se refaire face à des Monégasques très solides depuis le début de saison.

En revanche, pour cette rencontre, les Parisiens seront privés de plusieurs joueurs importants. C'était annoncé, mais Kylian Mbappé est bel et bien absent. Lionel Messi, Achraf Hakimi, Nordi Mukiele et Renato Sanches sont aussi absents pour la rencontre. Mais un autre joueur majeur du club est venu s'ajouter à la liste des indisponibles pour affronter le quatrième de Ligue 1 : Marco Verratti. L'Italien est touché à la hanche et sera en soins samedi. Un nouveau coup dur pour les Parisiens à cinq jours d'affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions.

Le groupe complet

Gardiens : Donnarumma - Letellier

Défenseurs : Kimpembé, Ramos, Marquinhos, Bernat, Mendes, Pembélé, Bitshiabu

Milieux de terrain : Fabian Ruiz, Danilo, Vitinha, Soler, Zaïre-Emery

Attaquants : Neymar, Housni, Gharbi, Ekitike