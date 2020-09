PSG : Marcin Bulka, des miettes à savourer

Bulka n'a joué que 90 minutes en une saison



A Chelsea, des matchs amicaux mais pas de Premier League

Un peu plus d'un an après son seul match officiel chez les pros, Marcin Bulka va faire son retour dans le but parisien.Une titularisation inespérée pour le troisième gardien parisien. Mais avec Keylor Navas positif au Covid-19 et Sergio Rico qui n'est pas enregistré à cause d'un transfert définitif tardif, c'est bien le joueur de 20 ans qui sera aligné par Thomas Tuchel. Une chance qu'il doit saisir pour prouver sa valeur.Contre Metz en août 2019, il avait montré des choses intéressantes. Le natif de Plock avait terminé son premier match chez les pros sans encaisser de but. Depuis, il n'a pas eu besoin d'enfiler ses gants ailleurs qu'à l'entraînement.Il est pourtant annoncé comme un gardien très prometteur. Mais jusque-là, son faible temps de jeu ne lui a pas permis de confirmer. Depuis son arrivée, libre, de Chelsea l'an passé, l'international espoirs polonais n'a joué que 90 minutes avec le PSG. Il avait été le grand perdant des manœuvres réalisés lors du dernier jour du mercato estival 2019 quand Keylor Navas avait rejoint le Parc des Princes.

Comme un air de déjà-vu pour lui. Un an plus tôt, le rempart d'1,99m terminait sa formation de l'autre côté de la Manche. Avec les Blues, il a eu l'occasion de participer à des matchs amicaux de gala face à Arsenal, Perth ou l'Inter Milan. Ces titularisations sous les ordres de Maurizio Sarri n'avaient pas été suffisantes pour lui permettre de s'inviter dans les débats. Kepa Arrizabalaga était arrivé entre temps avec l'étiquette de gardien le plus cher du monde.

Celui qui ambitionnait un rôle de doublure était alors relégué à la troisième place de la hiérarchie des gardiens. Pour rappeler sa présence, le jeune Polonais a dû se contenter de trois petites apparitions dans le groupe. Jamais en Premier League. Toujours en restant sur le banc pendant l'intégralité de la rencontre. Une déception aussi importante que ses qualités dont la patience.



Un essai raté au FC Barcelone

Grand, doté de bons réflexes, efficace dans les duels, Marcin Bulka a tout ce qu'il faut pour s'imposer. Sauf l'opportunité de s'illustrer. Hormis chez les jeunes, le Polonais n'a pas encore eu l'occasion d'enchaîner les matchs. Et encore,Entre le quart de finale et la finale perdue contre Barcelone, il n'a pas été utilisé. Un coup dur pour celui qui quelques mois plus tôt, était en Catalogne pour faire un essai. En vain. Refusé à la Masia, le gardien polonais a continué ses pérégrinations sans se révéler mais avec l'opportunité de le faire de temps en temps et notamment ce jeudi sur la pelouse du Stade Bollaert-Delelis.