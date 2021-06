PSG : Mancini évoque la possible arrivée de Donnarumma

Après Georginio Wijnaldum, l'ancien milieu de terrain de Liverpool, le PSG devrait se renforcer avec la possible arrivée d'un autre élément, Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'AC Milan. En fin de contrat le 30 juin avec le club lombard, Donnarumma n'aurait plus que la visite médicale à passer avant de rejoindre officiellement le club de la capitale selon des informations de L'Equipe. Ce mardi, le quotidien précise même que la fédération italienne a validé la tenue prochaine de la visite médicale, sans avoir arrêté une date. Toutefois, cela pourrait se passer jeudi, le lendemain de la rencontre entre l'Italie et la Suisse lors du Championnat d'Europe selon plusieurs sources italiennes.

Mancini considère le PSG comme un "bon choix"

Ce mardi en conférence de presse, Roberto Mancini a été interrogé sur le futur de son gardien titulaire. Il ne verrait pas son arrivée vers la Ligue 1 comme une mauvaise nouvelle. " Je ne sais pas ce qui va se passer, car je ne lui en ai pas parlé. Donnarumma est un excellent gardien de but. S'il devait aller au PSG, ce serait un bon choix, car c'est un grand club", a expliqué le sélectionneur de l'Italie. Un contrat de cinq ans devrait être signé par le gardien âgé de 22 ans, avec un salaire annuel de 10M €, indique L'Equipe.