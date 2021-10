Mauricio Pochettino (entraîneur du PSG, site officiel du club) : « Ce qu’il nous a manqué ? Marquer. Si tu veux gagner, tu dois marquer. Mais en même temps, je pense que nous avons très bien joué pendant 25-30 minutes à la fin de la première mi-temps. Vraiment bien. C'était un peu malchanceux que nous n'ayons pas marqué parce que nous aurions dû retourner aux vestiaires en menant 2-0, mais au lieu de ça, c'était 1-0 pour eux. Ça a eu un impact énorme et puis en seconde mi-temps, concéder encore un but sur la première occasion a été dur. C'était difficile à accepter, nous avions de la frustration et Rennes y croyait, et ça rendait difficile notre capacité à créer. Mais le jeu était ouvert parce que nous devions prendre des risques et bien sûr je suis vraiment déçu. Je pense que maintenant nous avons besoin de ces deux semaines de trêve, même si les joueurs vont être impliqués à faire leur travail en sélection. Il est temps de réfléchir et de préparer la prochaine série de six matches qui nous attend dans les mois à venir. »