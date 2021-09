Cinq victoires en autant de rencontres : le PSG réalise un sans-faute dans ce début de saison de Ligue 1. Mais le club francilien a été accroché à Bruges (1-1) mercredi soir en Ligue des champions, et va devoir montrer qu'il est prêt pour les rencontres de gala, notamment défensivement. L'OL est de son côté sur la pente ascendante en championnat, et semble monter en puissance après un début de saison difficile. Une rencontre qui s'annonce ouverte...

Les stats à connaître

En 48 confrontations depuis la saison 1993-94, le PSG s'est imposé 17 fois, contre 13 pour l'OL et 18 matches nuls.Le PSG est sorti vainqueur de 7 des 10 dernières confrontations entre les deux équipes. Mais c'est l'OL qui s'était imposé lors de la dernière opposition au Parc des Princes entre les deux équipes.Avec 16 buts inscrits, le PSG est de loin la meilleure attaque du championnat, ayant par exemple inscrit deux fois plus de buts que l'OL (16 contre 8).Avec 8 points, l'OL est déjà à 7 longueurs de son adversaire du soir, et n'en a que 3 d'avance sur la 12e place.Deux des trois meilleurs buteurs de Ligue 1 évoluent dans les deux équipes : Moussa Dembélé et Kylian Mbappé, 4 réalisations chacun.