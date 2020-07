Pablo Sarabia (milieu offensif du PSG) : “Cela a été un match particulièrement difficile. Mais c’est vrai que cette année, on a gagné quatre titres. C‘était important de montrer un bon visage et de prendre un bon rythme avant la Ligue des Champions. Un grand gardien ? Oui c’est important. Il l’a encore une fois montré ce soir. Cette victoire va nous donner de la confiance. Il y a une grande confiance dans l’équipe. Maintenant on veut arriver prêt physiquement pour le match contre l’Atalanta.“

Marco Verratti (milieu défensif du PSG) : “On est content. C’était un match difficile et c’est normal parce que c’est une finale contre une bonne équipe. Gagner une finale comme ça en souffrant c’est bien. 120 minutes c’était dur après l’arrêt de quatre mois. Ce n’était pas un bon match. On fera un peu la fête et après on pensera à la suite. On a encore trois finales à gagner. On en a déjà gagné deux, il en reste trois. On va se reposer et essayer d’arriver prêt à Lisbonne.”

Rudi Garcia (entraîneur de Lyon) : "C'est bien ce qu'ont fait les garçons. On aurait pu être un peu plus précis sur quelques transitions et poser un petit peu plus de problèmes. Mais bon, les penalties c'est un exercice technique et ils ont été meilleurs que nous. Au niveau des enseignements cela a donné confiance au groupe. On montre qu'on est capables de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe, si ce n'est la meilleure (...) On n'a pas marqué oui, et c'est dommage car on a du talent offensif. J'aurais bien fait un 6e changement mais Lopes avait mal au mollet et je n'ai pas voulu prendre de risque. Mais encore une fois, on a vu combien les 5 changements étaient importants. Et je ne parle pas des 120 minutes, mais de 90. Pour un match de reprise, les deux équipes n'ont pas été si mal que ça".