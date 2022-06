Depuis quelques jours, Mauricio Pochettino sait que la direction du Paris Saint-Germain a décidé de lui indiquer la porte de sortie. Les derniers détails de l'opération sont en train d'être réglés et pendant ce temps, la réflexion qui concerne le nom du successeur de l'Argentin se poursuit. L'option Zinedine Zidane fait toujours rêver le propriétaire qatari du club mais pour l'heure, le Français semble encore bien loin de Paris. De son côté, Luis Campos discute avec un Christophe Galtier qui fait office d'option principale. À moins que...



Mardi, la Gazzetta dello Sport a jeté un petit pavé dans la mare au moment de raconter un entretien surprise entre le conseiller football du PSG et un certain Massimiliano Allegri. Les deux hommes se sont retrouvés à l'Hôtel de Paris, palace 5 étoiles situé à Monte-Carlo. D'après le média italien, la Juventus a tout de suite indiqué que la rencontre s'est faite de manière totalement imprévue. L'entraîneur de la Vieille Dame et Lui Campos n'en ont pas moins discuté durant un long moment.

Trois options



Une chose demeure certaine, le Paris Saint-Germain va devoir accélérer le mouvement pour se trouver un nouveau technicien afin que ce dernier puisse prendre le temps de se préparer pour être opérationnel à l'heure de la reprise. Christophe Galtier ? Zinedine Zidane ? Une surprise du chef ? Ces trois options sont à ce jour évoquées. Luis Campos et la direction du PSG ont les cartes en main.