PSG : L'offre que proposerait le club à Messi

Les rumeurs au sujet d'une possible arrivée de Lionel Messi au PSG affluent souvent mais ce mardi, c'est Marcelo Bechler - le journaliste qui avait annoncé le transfert de Neymar vers le club francilien - qui s'est mouillé en évoquant une offre concrète. Ainsi, selon Bechler (TNT Sports Brasil), le PSG proposerait un contrat de deux ans (plus une en option) au natif de Rosario, qui est en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone. Selon cette même source, cette proposition, sur le plan économique, serait jugée "inaccessible" pour la concurrence de la part du PSG.

Barcelone dans l’attente pour Messi ?

EXCLUSIVO! 🔥 Em apuração do nosso repórter @marcelobechler, o PSG toma a frente na corrida por Lionel Messi e já apresentou um contrato de DOIS ANOS com mais um opcional! E aí, será que veremos o craque com uma nova camisa dessa vez? #PSG #Messi pic.twitter.com/Ltc4VOg6L4

— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 27, 2021

Le finaliste de la précédente édition de la Ligue des Champions pourrait être en position favorable dans la course à une éventuelle signature du sextuple Ballon d'Or, grand ami de Neymar. Du côté du FC Barcelone, l'incertitude demeurerait, principalement à cause de la crise sanitaire, qui empêche les projections. Selon Bechler,. "Je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous", disait-il notamment le 18 avril dernier, au micro de Telecinco.La concentration de Messi, elle, serait fixée sur la fin de saison en Liga, alors que le Barça pourrait gagner un possible doublé. Vainqueur de la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao (4-0), le club catalan a la possibilité de devenir leader de la Liga en cas d'une victoire face à Grenade, jeudi soir lors d'un match en retard.