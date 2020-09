PSG : Löw conseille à Draxler de partir

Et si Julian Draxler vivait ses dernières heures à Paris ? Alors que le club parisien ne serait pas contre un départ du milieu offensif allemand, c'est Joachim Löw qui s'est récemment exprimé sur le sujet. « Il est à un âge où il doit jouer régulièrement. Cela l'aiderait probablement de manière décisive. Il est toujours capable d'évoluer à ce niveau. La question est aussi de savoir si le PSG le laissera partir », a notamment confié le sélectionneur, avant la rencontre de Ligue des Nations contre la Suisse de ce dimanche. Si l'ancien de Wolfsburg se plait bien dans la capitale française, Thomas Tuchel ne l'a fait jouer que lors de 22 rencontres lors de la saison 2019-20 (sept passes décisives) et l'intéressé servait plutôt à faire souffler les cadres du Paris Saint-Germain.

Draxler a une belle cote en Allemagne

A 26 ans, Draxler semble être arrivé à la fin de son aventure parisienne et aurait tout intérêt à changer d'air d'ici le 5 octobre prochain. S'il joue beaucoup moins avec les finalistes de la dernière Ligue des Champions, sa cote reste cependant bonne en Allemagne, où le Hertha Berlin et le Bayer Leverkusen le suivent de près. A noter également, que Löw continue de le titulariser dernièrement avec la Mannschaft, mais qu'un changement de club et donc un temps de jeu plus conséquent pourraient être décisifs pour son avenir avec sa sélection à quelques mois de l'Euro 2020, qui se disputera en juin 2021.