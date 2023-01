PSG : Lionel Messi bel et bien de retour ce mardi

Le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier vont pouvoir avoir le sourire. Ainsi, ce mardi 3 janvier, Lionel Messi va faire son retour au sein du club de la capitale. L'international argentin, tout juste auréolé d'un titre de champion du monde avec l'Albiceleste, va faire son retour au sein de la capitale française. Comme relayé par le média argentin La Capital, Messi a quitté sa ville natale de Rosario lundi soir et il devrait atterrir à l'aéroport du Bourget ce mardi après-midi aux alentours de 15h.

Messi attendu ce mardi à Paris

Le numéro 10 de l'Argentine, grand artisan du sacre de son équipe au Qatar, a bénéficié de plusieurs jours de repos après ce titre et il a décidé de passer les fêtes de fin d'année à Rosario. Mais comme l'indique La Capital, le joueur du PSG a décollé ces dernières heures depuis l'aéroport international des Iles Malouines et il va revenir aujourd'hui à Paris. Il devrait être trop juste pour le match de Coupe de France face à Châteauroux vendredi soir mais il pourrait être prêt pour la réception d'Angers en Ligue 1 mercredi prochain. Tandis que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont en vacances depuis dimanche soir, Messi va lui faire son retour et Christophe Galtier va bénéficier d'une solution de plus en attaque.

Sacré pour la première fois de sa carrière champion du monde avec l'Argentine, Messi va désormais avoir à coeur d'aller chercher sa cinquième Ligue des Champions avec le PSG. Les Parisiens ont rendez-vous avec le Bayern Munich en 8e de finale et le match aller aura lieu le 14 février prochain.