L'attaquant uruguayen Luis Suarez ne retrouvera pas les championnats européens après la pause estivale, pour la première fois en 16 ans. Son contrat a pris fin avec l'Atlético Madrid, et il a donc décidé de retourner dans son club formateur, le Nacional, dans son pays natal, l'Uruguay. Les supporters uruguayens ont fait campagne pour le faire revenir avec des vidéos et des messages sur les médias sociaux, avec le hashtag #SuarezANacional.

Le beau message de Messi à Suarez

Le joueur de 35 ans a joué pour le club néerlandais de Groningen, l'Ajax, le FC Barcelone (où il a remporté quatre fois la Ligue des Champions), Liverpool et, enfin, l'Atlético de Madrid, où il a remporté un autre titre de champion d'Espagne. Il va maintenant terminer sa carrière de footballeur dans son pays natal avec le Nacional. L'ancien coéquipier de Suarez à Barcelone et superstar argentine, Lionel Messi, lui a envoyé un message pour lui souhaiter le meilleur pour son avenir. "Hola Gordo ! Eh bien, tu es déjà là. Je voulais t'envoyer un gros câlin. Pour te souhaiter le meilleur dans cette nouvelle phase qui est la tienne. Je sais combien il est important pour toi d'être là au Nacional, chez toi, dans ton pays après tant de temps. Pour te préparer à la Coupe du monde, car il ne reste plus beaucoup de temps. Je te souhaite le meilleur. Maintenant, je vais devoir suivre le Nacional d'ici aussi. Nous, les fans de Newell's, n'avons pas de bons souvenirs avec Nacional."