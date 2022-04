Depuis le traitement qu'il a infligé notamment à Lionel Messi et à Neymar lors du PSG-Bordeaux du 13 mars dernier (3-0), le Collectif Ultras Paris a fait beaucoup parler. Ayant décidé de copieusement siffler et huer les deux stars parisiennes à chacune de leur prise de balle, ces supporters voulaient attirer l'attention de la direction du club parisien, coupable à leurs yeux de ne pas pousser le club dans la bonne direction. Trois semaines plus tard, ils ne lâchent pas le morceau.



Et ils l'ont prouvé au travers d'un nouveau communiqué publié ce samedi 2 avril, dans lequel ils exposent une fois de plus leur griefs. S'ils souhaitent que le club entende leurs "demandes visant à enfin placer non plus le marketing, mais le sportif au centre du projet", ils déplorent être toujours en attente d'"actes concrets". Le CUP indique par ailleurs "privilégier un dialogue constructif et exigeant" et appelle de ses vœux "un nouvel organigramme" au sein du PSG.

Présents mais silencieux

En attendant que les choses bougent, les ultras parisiens ont décidé de montré une fois encore leur mécontentement ce dimanche au Parc des Princes, à l'occasion de la réception de Lorient (20h45, 30e journée de Ligue 1). "Nous serons donc présents, mais silencieux car ils ne méritent pas mieux", indiquent-ils en conclusion de leur communiqué. L'ambiance ne sera encore pas à la fête du côté de la Porte d'Auteuil.