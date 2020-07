PSG : Les supporters critiqués après le match face à Waasland-Beveren

Sans masques et n'ayant pas respecté les règles de distanciation sociale, les fans du Paris Saint-Germain venus encourager leur équipe se sont attirés les foudres de la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu. « Ce retour des supporters au stade est une bonne chose, mais de telles imprudences sont un risque pour la santé et un préjudice pour tous les sports, car cela donne un mauvais signal », a-t-elle déploré.

« Ne pas tout remettre en cause »

La Ministre n'est pas la seule à s'être exprimée après avoir vu les images de la rencontre. L'Association nationale des Ligues de sport professionnel a, elle aussi, taclé le millier de supporters parisiens présent pour cette rencontre amicale. « Les Ligues professionnelles ont développé des protocoles sanitaires de retour aux compétitions avec public qui sont stricts et précis. Le comportement de quelques-uns ne doit pas tout remettre en cause, y compris à leur propre détriment, et mettre en cause la survie d'un secteur économique en son entier », a écrit l'ANLSP dans un communiqué de presse.



Paul Goze, le président de la Ligue Nationale de rugby, n'a, de son côté, pas tardé à intervenir. Il a adressé un courrier au ministère des Sports afin de faire part de son inquiétude de voir ce dépassement pénaliser les clubs de rugby avec un possible durcissement des règles mises en place.