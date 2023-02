PSG : les Parisiens ont épaté la presse allemande, le Bayern prévenu

Le Paris Saint-Germain enfin de retour vers les sommets ? Hier soir, le club de la capitale a livré une très grosse performance face à l'Olympique de Marseille et a remporté le Classique comptant pour la 25e journée de Ligue 1 (0-3). Les hommes de Christophe Galtier ont épaté, avec un Kylian Mbappé historique grâce à son doublé et désormais co-meilleur buteur de l'histoire du PSG. Tandis que le PSG a pris huit points d'avance sur l'OM en tête de la Ligue 1, il a aussi repris de la confiance avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain. Et la presse allemande le sait, elle qui a été épatée par la performance des Parisiens.

La presse allemande épatée

" Le jeu était toujours porté par Messi et Mbappé", a notamment écrit le magazine Kicker, alors que pour Sport1, "Les Parisiens se sont imposés de manière convaincante dimanche soir". "Messi et Mbappé se sont offerts les buts de la soirée et se sont présentés en pleine forme une semaine et demie avant le match retour des seizièmes face au FC Bayern et ont laissé échapper la frustration refoulée de ces dernières semaines", a écrit le média NTV, pas des plus sereins avant le retour face au Bayern Munich. Autant dire que la presse allemande ne se réjouit pas de voir le PSG être revenu à ce niveau hier soir et que le club bavarois a également dû observer de près la performance des hommes de Christophe Galtier.