PSG : les nouveaux membres du staff de Pochettino révélés

Les nouveaux membres du staff de Mauricio Pochettino ! 🔴🔵

▫️ Entraîneurs adjoints : Miguel D’Agostino et Jesus Perez

▫️ Entraîneur des gardiens : Toni Jiménez

▫️ Préparateur physique : Sebastiano Pochettino



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 6, 2021

Pochettino, de père en fils

Le RCD Espanyol, coeur de toutes les rencontres

Quatre jours après l'arrivée de son nouvel entraîneur, le PSG a dévoilé les nouveaux membres du staff ce mercredi après-midi. Parmi eux, pas de réelle surprise. Ce sont tous des hommes plutôt proches de Mauricio Pochettino et qui ont déjà tous côtoyé l'Argentin dans sa carrière de joueur et d'entraîneur. C'est dans un communiqué que le club de la capitale présente ces quatre nouveaux membres.Au poste de préparateur physique on retrouve... nul autre que le fils de Mauricio Pochettino, Sebastiano. Ce dernier a l'habitude de suivre son père partout où il passe puisqu'il était devenu préparateur physique de l'équipe anglaise de Tottenham lorsque Mauricio Pochettino y était entraîneur. Si le fils n'a pas eu de carrière de footballeur, il a tout de même réalisé des études qui lui donnent une certaine légitimité à ce poste. Il a d'ailleurs obtenu un master en sciences du sport à l'université de Paris-Saclay. À lui de faire ses preuves désormais.C'est dans ce club de Liga 2 que l'Argentin fait la rencontre du nouvel entraineur des gardiens du PSG, Toni Jiménez et de ses entraîneurs adjoints, Jesus Perez et Miguel D'Agostino. C'est en 1994 que Pochettino et Jiménez se croisent pour la première fois, tous les deux joueurs de cette équipe. Quelques années plus tard, en 2011, leurs chemins se croisent à nouveau puisque Pochettino devient, cette fois-ci, entraîneur de l'Espanyol et il fait directement appel à Toni Jiménez pour l'entraînement de ses gardiens. Un duo naît alors et l'Espagnol va suivre Pochettino jusqu'en Angleterre, à Southampton puis à Tottenham, et désormais en France, au PSG.Quant à Jesus Perez, c'est également en 2011 qu'il rencontre Pochettino. Le Barcelonais est à ce moment-là analyste pour l'Espanyol mais rapidement, il devient l'adjoint de Pochettino. Ce dernier quitte l'Espanyol en 2012. Comme pour Toni Jiménez, une fois arrivé à Southampton, Mauricio Pochettino fait appel à Jesus Perez et le duo devient un trio, les trois hommes ne vont plus se quitter.L'Argentin Miguel D'Agostino a lui aussi joué avec Pochettino, et ce en 1989, au sein du club argentin du CA Newell's Old Boys. Mais c'est en 2011, là-encore au RCD Espanyol, que les deux hommes se lient d'amitié. Et comme pour Toni Jiménez et Jesus Perez, Pochettino a toujours fais appel à Miguel D'Agostino lorsqu'il était entraîneur d'un nouveau club. De quoi donner un sens à l'expression "on ne change pas une équipe qui gagne".