PSG : les mots très forts de Mauro Icardi

Cela fait presque un an que Mauro Icardi a posé ses valises dans la capitale. Buteur dont la réputation n'est plus à faire, l'Argentin avait fait ses armes en Serie A - ce qui suffisait à donner du crédit à son passé. En France, Icardi a vécu une année très riche. Le goleador a d'abord empilé les buts comme des perles, réalisant une première partie de saison de très haut niveau. Puis la suite a été un peu plus contrastée avec un temps de jeu disparate et une efficacité en baisse. Mais malgré des difficultés sur le terrain depuis la reprise (il n'a joué que contre l'Atalanta dans les matchs à élimination directe de Ligue des champions), l'ancien artilleur de l'Inter Milan garde un état d'esprit positif.

Signer à Paris, "la meilleure décision de ma vie"

Mieux, l'Argentin semble complètement épanoui dans la capitale. Et il n'hésite pas à afficher son bien-être. "Il y a un an, je devais prendre une décision de changer, essayer de découvrir quelque chose de nouveau... Aujourd'hui, un an plus tard, nous pouvons avoir la tête haute en nous retournant sur ce que nous avons fait, ce que nous avons bâti et le chemin que nous suivons... Je n'ai pas de mots pour vous remercier après toute l'affection que vous m'avez donnée suite à cette décision prise il y a un an... C'est la meilleure décision de ma vie. Allez Paris !", a-t-il écrit dans un post publié sur son compte Instagram. Un message fort qui en dit long sur sa volonté de retrouver de bonnes sensations.

Di Maria pour Icardi : plaisir des yeux !