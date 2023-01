PSG : les mots puissants de Galtier concernant Lionel Messi

Lionel Messi était de retour à la compétition avec le Paris Saint-Germain. 24 jours après son sacre à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'Albiceleste, l'attaquant argentin a de nouveau foulé les pelouses de Ligue 1 et pour son retour, il a été buteur face au SCO d'Angers. Auteur du deuxième et dernier but parisien, le septuple Ballon d'Or a montré qu'il a encore faim pour la suite de la saison et Christophe Galtier, son coach n'a pu que se réjouir de ça. D'ailleurs, après le match, Galtier a encensé son attaquant avec des mots forts.

Galtier encense Messi

"Merci et bravo aux supporters de l'avoir accueilli comme il a été accueilli. Croyez-moi que ça lui fait chaud au cœur. Leo avait bien récupéré, il a eu pas mal de séance avec nous. Il paraît apaisé, léger, très en forme sur un plan physique. Évidemment qu’avec ou sans Leo, ça donne un autre visage. (...) Il me semblait bien physiquement. J’avais échangé avec lui à la mi-temps et au fur et à mesure du match pour savoir comment il se sentait physiquement. Il se sentait bien. C'était important pour lui de rejouer rapidement et pour l'équipe de retrouver Leo dans le cœur du jeu. Le fait qu’il ait pu jouer tout le match, c’est encore mieux."