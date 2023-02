PSG : les mots forts de Marquinhos sur son rôle de capitaine

Le Paris Saint-Germain n'est pas au mieux actuellement, avec deux défaites de suite pour le club de la capitale. Battu par l'OM en Coupe de France avant de tomber face à Monaco en Ligue 1, le PSG doit se reprendre et va affronter demain soir le Bayern Munich en 8e de finale aller de Ligue des Champions. À quelques heures de ce match, Marquinhos, le capitaine du PSG, s'est confié auprès du Parisien et il a eu des mots forts concernant son rôle de capitaine, remis en question par une partie des supporters parisiens ces derniers temps. Il a également parlé de la période actuelle et du fait que tout n'est pas simple pour les joueurs.

Marquinhos se confie sur son rôle de capitaine

"Si les gars m’ont élu capitaine, c’est parce que j’étais comme je suis, que je ne change rien. Ce n’est pas parce que tu es capitaine que tu dois changer d’attitude. Il y a des choses supplémentaires à faire, il y a de bonnes aventures quotidiennes. On sait que tu es plus visé, tu dois être très exemplaire. Tu dois toujours essayer de motiver les autres, aider tes coéquipiers, surtout les jeunes. Il faut continuer à être comme tu es", a confié celui qui porte le brassard depuis 2020 et le départ de Thiago Silva. Il a également tenu à rappeler qu'il n'est pas le seul à prendre des décisions dans le vestiaire malgré son rôle de capitaine. "Un capitaine ne peut pas être le seul à prendre des responsabilités dans une équipe. Même s’ils n’ont pas le brassard, il y a des leaders, des gens qui vont prendre aussi la parole, aider à la prise de décision… Nous, on fonctionne comme ça !" Voilà qui est dit, alors que "Marqui" a également parlé du fait que les joueurs parisiens restaient des humains, eux qui vivent des derniers jours délicats.

Au micro de Prime Video, le défenseur s'était confié après la défaite face à Monaco, déclarant : "Nous sommes des humains. Dans le vestiaire, on se parle. Il faut savoir qu'on laisse nos familles à la maison, on laisse beaucoup de choses passer. On traverse des moments difficiles mais on se parle dans le vestiaire. On se dit les choses. On rentre sur le terrain, on ne veut pas perdre. Ce sont des moments difficiles qu'il faut traverser. Ensemble, on s'en sortira plus facilement."