PSG : Les mots de Leonardo à ses joueurs après la défaite

Après neuf ans d’invincibilité, le PSG est tombé face à son rival marseillais au terme d'un match émaillé par plusieurs incidents, dimanche au Parc des Princes, lors de la 3e journée de Ligue 1 (0-1). Leonardo, directeur sportif du club francilien, a défendu son équipe et chargé l'arbitrage dans les médias au terme du match. Mais qu'a-t-il dit à ses joueurs dans l’intimité des vestiaires ? D'après une indiscrétion de RMC, le dirigeant brésilien s'est rendu au Camp des Loges pour s’exprimer devant les Parisiens.

Leonardo a réconforté les joueurs

En plus du traditionnel débrief du match, où il a notamment évoqué la fin de rencontre très mouvementée avec pas moins de 5 expulsions sur le pré, Leonardo n'a pas accablé ses joueurs, loin s'en faut. Il s'est même montré réconfortant avec eux et a exhorté les coéquipiers de Neymar à rester solidaire dans cette période compliquée et à se concentrer sur le prochain défi face à Metz, alors que le champion de France reste sur trois revers de rang, sans inscrire le moindre but.