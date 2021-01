Présentés comme les deux stars du PSG, Neymar et Kylian Mbappé semblent presque indissociables. Invité de l'émission Sept à Huit diffusée ce dimanche sur TF1, le Brésilien s'est longuement confié sur sa situation à Paris. L'occasion pour lui d'évoquer différent sujet, dont celui de sa relation avec l'international tricolore avec qui il affiche une vraie complicité.



"Nous avons une relation de frères, a d'emblée indiqué Neymar. Moi, je suis l'aîné. Nous aimons beaucoup jouer ensemble." Et l'ancien barcelonais de dire tout le bien qu'il pense de Mbappé : "Je veux sortir le meilleur de lui. C'est un garçon en or. Je l'appelle 'Golden Boy' parce qu'il est vraiment en or. Il a un cœur énorme. En tant que joueur de foot on sait ce qu'il vaut, mais même en dehors du terrain il est incroyable. Il est souriant, joyeux, il sait s'amuser. On se ressemble beaucoup et nous devons être heureux pour être à 100%."

Mbappé pas assez heureux au PSG ?

Un véritable plébiscite pour son compère, mais peut-être aussi une confirmation que Kylian Mbappé n'est peut-être pas si heureux que cela à Paris puisque depuis quelques mois, son attitude sur le terrain n'a pas toujours donné l'occasion de voir un joueur content d'être là. Alors que les discussions autour de sa prolongation au PSG semblent avancer (trop ?) timidement et que les rumeurs l'envoyant au Real Madrid s'accumulent, Kylian Mbappé pourrait bientôt quitter son "frère aîné" brésilien.