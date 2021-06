PSG : Les confidences de Mbappé sur Messi, Ronaldo et Neymar

En dépit de ses 27 buts inscrits en Ligue 1 cette saison - meilleur buteur - Kylian Mbappé n'a pu terminer champion de France sous le maillot du PSG. Toutefois, sa place parmi les meilleurs joueurs de la planète est certaine. À seulement 22 ans, l'attaquant du club francilien et des Bleus possède une marge de progression mais également une connaissance fine de son sport. Croyant en l'importance de l'ego afin de performer au plus haut niveau, il sait toutefois qu'il n'est pas le meilleur même si il s'en convainc avant les rencontres. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au-dessus.



"Si vous vous dites que vous ferez mieux qu'eux, c'est au-delà de l'ego ou de la détermination - c'est un manque de conscience. Ces joueurs sont incomparables. Ils ont brisé toutes les lois de la statistique. Ils ont eu 10 années extraordinaires, 15", a-t-il reconnu, avouant surveiller de près les autres stars du jeu. "Je regarde les matchs d'autres grands joueurs pour voir ce qu'ils font. 'Je sais comment faire ça, mais est-ce que l'autre gars peut le faire aussi ?' Je pense que d'autres joueurs me regardent aussi. Je pense que cela pousse les joueurs à élever leur niveau de jeu, tout comme Messi était bon pour Ronaldo et Ronaldo était bon pour Messi."

