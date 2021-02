PSG : Les "4 fantastiques", un retour durable ?

Lors de la victoire du PSG face à Montpellier le 22 janvier (4-0), Mauricio Pochettino a pu aligner, pour la première fois depuis son arrivée, les fameux "4 fantastiques". Un quatuor composé de Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi, que le prédécesseur de l’entraîneur argentin avait d’abord décidé d’enterrer la saison dernière, après un match nul heureux sur la pelouse du Real Madrid (2-2). "Vous demanderez aux milieux si c'est intéressant de courir à deux quand on joue avec quatre joueurs devant, avait alors lâché Thomas Tuchel. Ce n'est pas un système assez équilibré selon moi pour jouer au haut-niveau."



Le nouveau coach de Chelsea avait revu son jugement quelques mois plus tard, sans toutefois prolonger l’expérience dans les grands matchs, notamment lors du Final 8 de la Ligue des champions. Cette saison, le technicien allemand avait pu aligner une seule fois les quatre hommes, fin septembre à l’occasion d’un déplacement à Reims (0-2), où Mauro Icardi, souvent premier sacrifié du quatuor, avait signé un doublé sur deux passes décisives de Mbappé. Ensuite, l’ancien Interiste a plus fréquenté l’infirmerie, et c’est donc uniquement lors de la 21 e journée de Ligue 1 que l’on a pu revoir ces "4 fantastiques".

Vont-ils faire les efforts à la perte du ballon ?

Face à des Héraultais en chute libre, cela a parfaitement fonctionné. Chacun des membres du quatuor a marqué et/ ou fait une passe décisive, et les Parisiens ont livré une prestation aboutie. Sauf que la semaine suivante, ils ont totalement sombré, et les quatre hommes avec, sur la pelouse de Lorient. Alors qu’ils menaient 2-1 à dix minutes de la fin au Moustoir, ils ont été renversés par les Merlus. Et leurs "4 fantastiques" n’ont rien pu y faire, malgré un doublé de Neymar sur penalty. Leur faillite en Bretagne n’explique pas tout, pour une équipe notamment privée d’une bonne partie de sa colonne vertébrale, avec les absences de Keylor Navas , Marquinhos et Marco Verratti.



Les trois joueurs manquaient à l’appel, comme Neymar (suspendu), mercredi contre les Nîmois, ce qui n’a pas empêché le PSG de l’emporter (3-0). Mais le quatuor pourrait effectuer son retour dimanche au Vélodrome contre l’OM, sans que l’on sache si Pochettino , qui aime faire jouer "Ney" en 10 , voudra continuer s’appuyer sur cette ambitieuse association. Dans une dizaine de jours au Camp Nou, par exemple… Mais comme du temps de Tuchel , tout dépendra surtout de la volonté des "4 fantastiques" de faire les efforts à la perte du ballon, et de se replacer pour ne pas laisser les ailes ouvertes aux adversaires. Une discipline tactique qu’ils ont souvent eu du mal à appliquer sur la durée.